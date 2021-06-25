إحباط 3 محاولات لتهريب هواتف وساعات وأدوية في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 محاولات تهريب متنوعة، لهواتف محمولة وساعات غالية الثمن، وأدوية بناء العضلات، مع راكبين قادمين من الإمارات، والثالث قادم من روسيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف عبدالسلام عادل مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، وقام أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف أحمد عبد الواحد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود عدد من التليفونات مخبأة داخل الحقائب، وبتفتيشه ذاتيًا عثر على عدد أكبر من التليفونات ماركة iPhone.

وعلى نفس الرحلة استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك راكب آخر أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة مصطفى رأفت الصاوي مأمور الجمرك، تلاحظ وجود ساعات داخل الحقائب، تم تكليف أحمد عبدالواحد بتفتيش حقائب الراكب، ما أسفر عن وجود ساعتين ماركة رولكس، وساعة وأسورة ذهبية ماركة كارتيير، بخلاف ساعته الشخصية التي يرتديها.

والمحاولة الثالثة كانت أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران "اورال" القادمة من روسيا، استوقف عبدالسلام عادل في أحد الركاب من جنسية أوروبية من أصل مصري، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة مندسًا وسط المجموعة السياحية، وبتفتيش حقائبة على جهاز الفحص بالآشعة، أفاد مصطفى الصاوي بوجود كمية من الامبولات داخل الحقائب، كلّف أحمد عافية محمد نسيم أبو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط 1900 أمبول يستخدم في بناء العضلات.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب من الثلاثة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.​