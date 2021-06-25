وزيرة الهجرة وسفير ألمانيا يزوران المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

كتب- أسامة علي:

زارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بمنطقة المعادي في القاهرة، بحضور السفير محمد خيرت مستشار وزيرة الهجرة لشئون التعاون الدولي، إلى جانب وفد من الوزارة.

كان في استقبالها سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، وأوفا جيلين مستشار أول السفارة للتعاون الدولي، والدكتور ألكساندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالقاهرة، وكذلك عدد كبير من أعضاء المركز من الجانبين المصري والألماني.

وعقدت وزيرة الهجرة اجتماعًا، خلال الزيارة، مع السفير الألماني وكافة أعضاء المركز، تم خلاله التطرق إلى عدد من الموضوعات، حيث أكدت الوزيرة ضرورة تنمية ودعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا وأن مشروع المركز يمثل انعكاسًا لمدى قوة وصلابة تلك العلاقات.

وشددت مكرم على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المناط بها على أكمل وجه، مضيفة أنه من المهم أن يكون هذا المركز هو مقصد أساسي لكل من يرغب في الحصول على المعلومات عن الهجرة والعمل بألمانيا، مع قيامه بتقديم خدمة النصح والمشورة للمصريين العائدين من الخارج سواء الذين فقدوا وظائفهم أو الذين تركوها بغية العودة إلى مصر للاستقرار فيها.

كما أكدت وزيرة الهجرة، أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة.

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