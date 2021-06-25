رئيس "الشروق": استقبال طلبات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة بدون حد أقصى يوميًا

الآثار: عودة القطع التي تم ضبطها بفرنسا إلى مصر خلال أيام (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

وجّه المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، باستقبال جميع طلبات تقنين الأراضي للمناطق المضافة للمدينة الواردة يوميًا للجهاز بدون حد أقصى، وبعد مواعيد العمل الرسمية والتعامل مع جميع العملاء المتواجدين خلال يوم العمل، وتوفير أماكن انتظار وتذليل العقبات التي تقابلهم، والدفع بمجموعات عمل إضافية لإنهاء تعاملات المواطنين بكل يسر حتى نهاية المدة المقررة، في ضوء إعلان جهاز مدينة الشروق عن استقبال طلبات تقنين الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، والمقرر أن تنتهي الفترة المحددة للإعلان في 30 يونيو الجاري.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجهاز، سير العمل في الإدارة العقارية أثناء استقبال الطلبات بهدف التخفيف على المواطنين من تكرار انتقالهم، حيث التقى أثناء مروره بأصحاب الطلبات واستمع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه يتم السير بالتوازي في دراسة الطلبات التي يتم استلامها، حرصًا من الجهاز على صالح حائزي المساحات الصغيرة بالمناطق المضافة لمدينة الشروق. ‬

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