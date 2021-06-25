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"الجيزة": رفع 80 طن مخلفات من أعلى سطح عقار في حي شمال (صور)

07:01 م الجمعة 25 يونيو 2021
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(مصراوي):

دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات النظافة لرفع المخلفات المتراكمة أعلى سطح أحد العقارات في حي شمال الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة رصدت تراكم لأطنان من القمامة أعلى سطح عقار مكون من دور واحد بشارع مراد بمنطقة الكيت كات بحي شمال الجيزة.

مشيرًا إلى أنه تم على الفور تكليف هيئة النظافة والتجميل وحي شمال بالتوجه نحو العقار المشار إليه ورفع كافة المخلفات منه لما يعكسه ذلك من شكل غير حضاري ويضر بالصحة العامة للمواطنين لما يمثله من مصدر للتلوث والأمراض.

لافتًا إلى أنه تم رفع 80 طن مخلفات حتى الآن من خلال فرق ومعدات هيئة النظافة على مدار 3 أيام متتالية وجاري استكمال الأعمال لرفع المخلفات بالكامل.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالإبلاغ عن أي حالات مماثلة ليتم التعامل الفوري معها حفاظًا على صحة المواطنين بالإضافة إلى عدم إلقاء المخلفات إلا في صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة في قطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها.

المخلفات إزالة المخلفات أحمد راشد الجيزة

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