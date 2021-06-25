​البرنامج الكامل.. سينما الهناجر تعرض الأفلام التسجيلية بالقومي للسينما

(مصراوي):

تواصل سينما الهناجر "بأرض الأوبرا" التابعة لقطاع الصندوق، تقديم العروض المشاركة عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية.

تعرض في الثامنة مساء الأحد 27 يونيو عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

وتقدم الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة ومنها: "أم سيتى" ويحكى الفيلم قصة من قصص تناسخ الأرواح لسيدة أجنبية مع كاهنة مصرية من الأسرة ال19 في معبد أبيدوس بسوهاج، يجسد الفيلم بداية رحلتها في البحث عن روح الكاهنة بداخلها والرجوع إلى بيتها (معبد أبيدوس) في مصر لتعيد إحياء الطقوس المصرية القديمة وتعليمها لتتوارث عبر الأجيال من خلال إمرأة أخرى.

فيلم "عالم موازي" ويدور حول عقليةوسيكولوجية الكلاب والقطط.

فيلم "جوارح السما" يتناول الفيلم مدرب الطيور الجارحة ومراحل التدريب والصيد بها.

فيلم "الزيارة 108" ويسجل الفيلم رحلة بطل الفيلم من القاهرة إلى المحلة الكبرى لزيارة قبر والدته ووالده وتناول الإفطار معهما ويحكى

الفيلم ما حدث قبل 85 يوم عندما توفت الأم ولحقها الأب بعد 76 يوم.

فيلم " شارعي برائحة البيتزا " ويدور حول الشوارع في القاهرة ونظرة مخرج العمل لها.

ومن الأفلام الروائية القصيرة تعرض أفلام: ـ "طير بينا يا قلبي" يناقش الفيلم مشكلة مخرج سينمائي شاب تعرض لحادث أدى لحدوث شلل نصفي.

فيلم "سبق صحفي" ويدور الفيلم حول صحفى شاب بتعرض لاحتمال فقدان وظيفته في صحيفة معروفة لفشله في الحصول على سبق صحفي.

فيلم "بتمني" ويدور حول شاب يستيقظ من نومه على صوت والدته وهى تعد له الإفطار وتجهز له ملابسه ليستعد ليوم التخرج وهو اليوم الذى كان ينتظره بفارغ الصبر ونرى مدى علاقته وارتباطه بوالدته وانها مصدر إلهامه وطاقته حتى نرى أن هذا الشاب كان يتمنى وجود والدته بجواره في هذه اللحظة.

فيلم "أول صف" ويدور حول شاب يشارك في مسابقة غناء ويقف على خشبه المسرح لأول مره في حياته ليواجه الجمهور ولجنة التحكيم.

فيلم "ورقة شجر" ويدور حول سقوط ورقة وحيدة على شجرة وما تحملة من معان متعددة.

فيلم "مشوار" والذي تدور احداثه داخل احدى عربات المواصلات لينقل الأوضاع بين مختلف طوائف الشعب المصري.

فيلم "كوزموس" ويناقش الفيلم الأثر النفسى للتحرش الجسدى على الأنثى.

فيلم "حادث قديم جدا" ويدور الفيلم حول زوج يحاول إقناع زوجته وابنه بزواجه مرة أخرى بينما يتذكر حادثة عانى منها منذ سنوات عديدة مضت أثرت على نظرته للحب والنساء.