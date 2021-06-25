وزيرة الهجرة تشارك بالمؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية تحت شعار "الشباب والفرص"

كتب – أسامة علي:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بندوة"صحة وسلامة الإنسان" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للمنطقة الروتارية تحت شعار «الشباب والفرص»، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ المنطقة الروتارية "2451-مصر" أسامة الأحمر، بحضور الدكتورة نعيمة الجاسر ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور شيرين صبحي نائب رئيس شركة فاركو للأدوية.

من جانبها، وجهت وزيرة الهجرة الشكر لأسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية، وكافة القائمين على المنطقة، لما يقدموه من جهد في خدمة وتنمية المجتمع في إطار عمل منظمات المجتمع المدني، في ظل ما يشهده العالم من انتشار جائحة كورونا، وما نتج عنه من تأثيرات سلبية لحقت بعدد من القطاعات.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال كلمتها بندوة "صحة وسلامة الإنسان"، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا للحفاظ على أرواح شبابها في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأصبحت تمثل نموذجا لمختلف دول العالم في التعامل الملائم مع الملف الهام، يثبت دراية القائمين عليه بطبيعة وأبعاد الظاهرة.



وأشارت مكرم لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2016، بنجاح مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، ويعكس ذلك النجاح تضافر جهود كافة الجهات المعنية في هذا الملف، وحافظت الدولة المصرية على جهودها في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال إعلان الرئيس إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب توفير فرص البديلة والآمنة لشبابنا المصري الراغب في الهجرة، ليستعيض بها عن أية أفكار متعلقة بالهجرة غير الشرعية.



وقالت وزيرة الهجرة إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية في الحفاظ على شبابنا من الهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطر تلك الظاهرة، وقد شهدت الفترات الماضية تعاونا واسعا مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني بجانب المؤسسات والمنظمات الدولية، بهدف تضافر الجهود لتنفيذ حملة توعية موسعة تشمل كافة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال إجراء زيارات ميدانية لقري هذه المحافظات، بجانب حملات طرق الأبواب التي تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وقد حققت نجاحا كبيرا في الوصول لأكثر من 3 مليون شخص مستهدف من المبادرة.

وأكدت مكرم أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الشرعية، لذلك كان التوجه للعمل على تدريب وتأهيل الشباب ضمن مبادرة "مراكب النجاة" وفق احتياجات سوق العمل الخارجي لتوفير فرص بديلة آمنة للشباب، ويتم ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في عمليات التدريب على الحرف والمهن المختلفة، ورغم جائحة كورونا الا أننا نجحنا في تدريب عدد كبير من الشباب، على عدد من الحرف والمهن المهمة وأصبحوا مؤهلين لسوق العمل بمعاييره العالمية، بالإضافة لدعم الشباب اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في محافظات الغربية والبحيرة والفيوم.

ولفتت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة مستمرة في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع شركائها من الوزارات والجهات المعنية، وكذلك المنظمات الدولية، ونتاج لهذا التعاون تم تدشين المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الذي يستهدف تأهيل وتدريب الشباب بشكل كامل وفق احتياجات سوق العمل الألماني، بجانب التركيز على تعليم اللغة والثقافة الألمانية حتى يصبح الشاب مؤهلا للتعايش في هذه البيئة ذات الطابع الخاص.

وشهدت ندوة "صحة وسلامة الإنسان" ضمن المؤتمر الثامن للمنطقة الروتارية، تكريم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، نتيجة لجهودها في عدد من الملفات الهامة المؤثرة لصالح الحفاظ على سلامة الشباب المصري، خاصة ما يتعلق بتنفيذ وأهداف المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمحاضر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا للظاهرة.