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الإسكان: طرح ١٤ محلاً تجاريا للبيع بمساحات مختلفة بمدينة بدر

01:29 م الجمعة 25 يونيو 2021
الإسكان: طرح ١٤ محلاً تجاريا للبيع بمساحات مختلفة بمدينة بدر

وزير الاسكان

كتب-أحمد مسعد:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم طرح ١٤ محلاً تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح من (۱۸ م٢ : ٣٦م٢) بالحي السابع بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح مندور، في بيان له الجمعة، أنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدليات حتى مواعيد عقد جلسات المزاد، مضيفاً أنه سيتم عقد جلسة المزاد الأولى يوم الأحد 25/7/2021، لبيع ٧ محال وصيدلية، وعقد جلسة المزاد الثانية يوم الثلاثاء 24/8/2021، لبيع ٧ محال وصيدلية.

وأكد المهندس عمار مندور، حرص وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، على توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، لجذب السكان إليها، بجانب توفير فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات.

عمار مندور مدينة بدر وزارة الإسكان فرص العمل

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