الأوقاف: افتتاح 8 مساجد جديدة بـ 5 محافظات
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت الأوقاف، افتتاح ثمان مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، اليوم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1503) مسجد، منها (1383) إحلالًا وتجديدًا، و (120) صيانة وترميمًا، بواقع (150) مسجدًا شهريًّا و( 5 ) يوميًّا، مشيرة إلى أن ذلك إنجازا غبر مسبوق.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن المساجد التي سيتم افتتاحها، الجمعة، هي على النحو التالي:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد الشرف – نجع أبو عياش- جرجا.
2. مسجد أبو ضيف نزلة القاضي - طهطا.
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل منطلب- بني رافع – منفلوط وزارة الأوقاف
4. مسجد بني هاشم – قرية باقور – أبو تيج.
5. مسجد عباد الرحمن – السوالم البحرية -أبنوب.
مديرية أوقاف الإسماعيلية
6.مسجد التوحيد – عزبة فريد بدران – التل الكبير
مديرية أوقاف القليوبية
7. مسجد زمزم – العبور الجديدة – منطقة الجيش.
مديرية أوقاف القاهرة
8. مسجد الشرقاوي – التجمع الخامس.
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