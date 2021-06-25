Masrawy logo white

قومي المرأة يشيد بجهود بعثة مصر بالأمم المتحدة في إطلاق نداء للقضاء على ختان الإناث

10:57 ص الجمعة 25 يونيو 2021
قومي المرأة يشيد بجهود بعثة مصر بالأمم المتحدة في إطلاق نداء للقضاء على ختان الإناث

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

أ ش أ
أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالجهود العظيمة التي بذلتها بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين فى إطلاق نداء عالمي فى مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة، والذي حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى، في بيان أصدرته اليوم ، جاء فيه : خالص التحية والتقدير إلى السفير أحمد إيهاب جمال الدين على هذه الجهود العظيمة التي بذلتها بعثة مصر ، مؤكدة أن ذلك يعد انتصاراً جديداً لمصر فى ملف القضاء على ختان الإناث، وأنه يأتي اتساقاً مع جهود مصر الحثيثة للقضاء على هذه الممارسة الضارة والتى توجت خلال العام الحالي بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث.

وأوضحت أن التعديلات تضمنت استحداث وتوسيع نطاق التأثير ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع او الدعوى على ارتكاب الجريمة بالحبس حتى ان لم تقع .

هذا المحتوى من

مايا مرسى الختان المجلس القومي للمرأة بعثة مصر الأمم المتحدة

الخبر التالى:

محمود الخشت قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد فرج بن برقوق بالعباسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:​​رياح واستقرار في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 30 يونيو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا