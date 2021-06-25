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كورونا في 24 ساعة| انخفاض كبير بالإصابات بمصر.. وإفريقيا تواجه موجة ثالثة سريعة

07:00 ص الجمعة 25 يونيو 2021
كورونا في 24 ساعة| انخفاض كبير بالإصابات بمصر.. وإفريقيا تواجه موجة ثالثة سريعة

فيروس كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208192 حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

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