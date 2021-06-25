​​"محلية النواب": لن نغض الطرف عن مصالح المواطنين

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف العام هو أولوية قصوى، متابعًا: "لن نغض البصر عن هذا الأمر، خاصة وأن الجميع يسعى لتحقيق مصلحة المواطنين، مما يتطلب استكمال الأعمال لكن شريطة أن يتم تعديل السلم مع المسطح المائل للنفق لخدمة المواطنين".

وأضاف النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الضرورة تشير إلى الاستفادة من النفق القائم الذي أوشكت الأعمال فيه على الانتهاء، مع إجراء تعديلات على المدخل والسلم الخاص به، على أن يتم التفكير فى المستقبل على تعظيم الاستفادة منه بتحويله لنفق بمفهومه الشامل لعبور المواطنين والسيارات و الدواب وخدمة المنطقة بالكامل".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية، تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي وتأهيل ورصف وتوسيع وإنارة طرق وشوارع، وتغطية بعض المصارف، واعتماد وتوسيع الأحوزة العمرانية، والاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة في إنشاء مشروعات تنموية وخدمية، فى حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وعرض النواب مروة هاشم، هاني أباظة، ولطفي شحاتة، طلبات الإحاطة المقدمة منهم بشأن، مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة مركز الزقازيق محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

وعقب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قائلا: "النفق ليس نفق بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه نفق مخصص للمشاة، بارتفاع 2.7 متر وعرض 2.4 متر، إذًا فهو مخصص للمشاة فقط، وتم منح التنفيذ لأحد الشركات بناء على ذلك، وبعد مطالب بتحويله لنفق مرور للسيارات في الوقت الذي أوشكت الأعمال على الانتهاء، وبعد دراسة هذا المقترح اتضح صعوبة تحويله لنفق كبير سوى بعد تكسيره وإعادة تنفيذه".