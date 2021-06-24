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"رمديسفير" في الصيدليات لأول مرة.. وهذا سعره وشروط بيعه لمرضى كورونا (فيديو)

08:52 م الخميس 24 يونيو 2021
"رمديسفير" في الصيدليات لأول مرة.. وهذا سعره وشروط بيعه لمرضى كورونا (فيديو)

رمديسفير في الصيدليات لأول مرة

كتب- أحمد جمعة:

طُرح في الصيدليات المصرية، لأول مرة، الدواء الأمريكي المُضاد للفيروسات "رمديسيفير إيفا فارما"، بعد اقتصار تداوله في الفترة الماضية على المستشفيات المُرخص لها بالعزل الصحي للمصابين بكورونا.

وقال الصيدلي وليد صلاح، في بث مباشر مع "مصراوي"، إن الدواء لا يصرف مثل أي دواء عادي، بل بروشتة موثقة من الطبيب المعالج، ويحفظ في درجة حرارة من 2 لـ8 درجات مئوية، ولا يؤخذ إلا داخل المستشفيات فقط.

وأوضح أن الدواء يباع بـ470 جنيهًا، بينما يباع في أمريكا بحوالي 2500 جنيه.

وأثبت العلاج الذي يأتي على شكل حقن تعطى كمحلول وريدي، نتائج جيدة لدى استخدامه في مستشفيات العزل في مصر، وحول العالم، بحسب الأطباء، وتم تصدير كميات كبيرة من هذا الدواء لدول في مختلف قارات العالم، وأثبت نتائج شديدة الإيجابية.

الصيدليات المصرية رمديسيفير إيفا فارما مرضى كورونا محلول وريدي فيروس كورونا

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