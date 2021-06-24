"سياحة النواب": 5 مطالب إلى الحكومة لدعم القطاع

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، عرضت بعض الموضوعات المهمة التي تتطلب تدخل الحكومة فيها بشكل عاجل، وهي:

- إعفاء السائحين القادمين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من إجراء تحليل PCR، أسوة بالدول المنافسة.

- إعادة النظر في رفع نسب الـ 50% من الطاقة الاستيعابية لإشغالات الفنادق والمنشآت السياحية والفنادق العائمة ومركبات النقل السياحي.

- تعديل مواعيد العمل بالمطاعم والمنشآت السياحية وخصوصاً مع توافد السائح العربي على القاهرة والمدن السياحية.

- إعادة النظر في المدة المقررة لتحصيل قيمة الضريبة المضافة على كافة المنشآت السياحية والفندقية إلى 60 يومًا بدلا من 30.

- العمل على تقديم مشروع قانون التراخيص الموحد (الشباك الواحد) ليرفع العناء عن المستثمرين في القطاع السياحي، ويفض الاشتباك بين الجهات المختلفة.

وأكدت النائبة نورا على أن رئيس الوزراء، وعد بالتواصل مع وزير المالية لإيجاد حل مناسب، بجانب ضرورة وجود قانون يسهل الإجراءات على المستثمر، ورد رئيس الوزراء بأن هناك قانونا في المجلس على وشك الانتهاء وهو قانون التراخيص المعروف بقانون الشباك الواحد وهو الذي سوف يساهم في حل هذا الأمر.

وفى هذا السياق وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على الاستجابة السريعة والفورية، وإصدار تعليمات وضوابط دخول السياح الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بدون إجراء PCR إلا لبعض الدول التي تعاني من تحور الفيروس.