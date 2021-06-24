وزير الري: مصر تنفذ المشروعات التي يطلبها أشقاؤنا في جنوب السودان

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد الرسمي المرافق له، والسفير محمد قدح سفير مصر بجنوب السودان، والقنصل أحمد بكري، عددًا من اللقاءات المهمة مع كبار المسئولين الحكوميين بدولة جنوب السودان، حيث التقى في جلسات محادثات جيمس واني نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، وتوت قادكوث مستشار رئيس الجمهورية، وبرنابا ماريال وزير الشئون الرئاسية.

وصرح عبدالعاطي أنه تمت مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، ورغبة الجانب الجنوب سوداني في الاستفادة من خبرات مصر في مجال الزراعة؛ لتطوير قطاع الزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جنوب السودان، والتباحث حول عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والمتوقع عقدها خلال شهر يوليو المقبل في القاهرة، وتنظيم معرض المنتجات المصرية، والمزمع عقده في جنوب السودان خلال شهر يوليو المقبل، وانعكاس ذلك على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف الدكتور عبدالعاطي أنه تمت مناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها حاليًا لخدمة المواطنين بجنوب السودان وعلى رأسها مشروعات توفير مياه الشرب والحماية من أخطار الفيضانات، مشيرًا إلى أن مصر تنفذ المشروعات التي يطلبها أهالي جنوب السودان، بحيث تكون هذه المشروعات معبرة عن احتياجاتهم الفعلية.

وأوضح الدكتور عبدالعاطي أنه استعرض مع كبار مسؤولي دولة جنوب السودان تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول؛ لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مشيرًا في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.