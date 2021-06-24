الجيزة: رفع 60 حالة إشغال من أحياء جنوب والهرم وإغلاق مقهى مخالف في أوسيم

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كتب- يوسف عفيفي:

شنت محافظة الجيزة، من خلال أحياء جنوب الجيزة والهرم ومركز أوسيم حملات لضبط الشارع ورفع كافة أوجه الاشغال، في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني وعدم السماح للمنشات التجارية بالتعدي على الطريق العام.

وتابع حي جنوب الجيزة، أنه بتوجيه من تيسير عبدالفتاح رئيس الحي، برفع 40 حالة إشغال للمحال والمنشأت التجارية بشوارع الكولدير وربيع الجيزي والبحر الاعظم وميدان الجيزة.

كما تابع حي الهرم من اللواء خالد عصر رئيس الحي رفع 20 حالة إشغال للمحال وفروشات الباعة الجائلين من شوارع اللبيني فيصل وعمرو بن العاص شملت استاندات وعربات مأكولات وثلاجات.

كما قام مركز أوسيم برئاسة فرج عبد العاطي بغلق مقهى للتعدي على حرم الطريق العام وإعاقة حركة المارة بشارع الجمهورية بالزيدية وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافة المخالفين.

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