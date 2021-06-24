Masrawy logo white

أسرة جيهان السادات تكشف تفاصيل حالتها الصحية: تُعالج برعاية القيادة السياسية

05:02 م الخميس 24 يونيو 2021
أسرة جيهان السادات تكشف تفاصيل حالتها الصحية: تُعالج برعاية القيادة السياسية

السيدة جيهان السادات

كتب- حاتم أبوالنور:

كشف مصدر من أسرة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة صحية حرجة ونقلها للمركز الطبي العالمي.

وقال المصدر إن جيهان السادات كانت سافرت للولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين؛ لمتابعة حالتها الصحية، وعادت لمصر منذ أيام، لكنها تعرضت لأزمة صحية استدعت دخولها المركز الطبي العالمي، تحت رعاية القيادة السياسية ومتابعتها.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتوفير كافة الإمكانيات؛ لعلاج السادات بقيادة فريق طبي مصري، وأجنبي على أعلى مستوى، مضيفًا: يتابع حالتها ويسأل عنها سياسيون من مصر والوطن العربي.

وناشد أبناء جيهان السادات الجميع بالدعاء لـ"أم الأبطال"؛ لتتجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاج.

جيهان السادات أسرة السادات صحة جيهان السادات أنور السادات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد شائعة حذف مستحقين.. 11 شرطًا للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا