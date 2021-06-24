ولا في الأفلام.. تفاصيل قصة إنسانية لوزيرة الهجرة لرعاية طفلة يتيمة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن موقف إنساني لنبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومساعدتها لفتاة مصرية كانت تقيم في إيطاليا.

وقالت مايا مرسي في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أجلس أنا والوزيرة نبيلة مكرم في أحد المطاعم ووجدت مدير المطعم يقترب منها ويقول لها هنا إحدى الموظفات في المطعم عايزة تسلم عليكي لغاية هنا وعادي ولكن عندما أزاحت الفتاة الصغيرة الماسك عن وجها وقالت لها أنا (فلانة)، انتفضت الوزيرة واحتضنتها والبنت عينها في دموع وطبعا الوزيرة".

وتابعت: هذه الشابة الجميلة كانت تعيش في إيطاليا مع والدتها توفت الأم فجأة وكان عمر الطفلة 4 سنوات ودخلت الطفلة أحد دور رعاية الأطفال في روما ولم يسأل أحد عنها سنوات وسنوات وحين وصلت الطفلة عمر التاسعة وصلت شكوى إلى القنصلية المصرية وبدأت قنصل مصر آنذاك السفيرة نبيلة تبحث عن الفتاة في كل مكان ولكن لرجوعها مصر رفعت العائلة قضية وكانت ممثل العائلة المصرية السفيرة إلى أن تسلمت السفارة الطفلة.

وواصلت مايا مرسي: البنوتة لا تتحدث العربية مرعوبة من ترك مكانها وبيتها والرجوع لمكان مجهول بالنسبة لها لم يقف الدور عند هذا الحد ولكن جمعت السفيرة نبيلة مكرم كل أطفال أولاد الدبلوماسيين في السفارة حتى تتعود.

وقالت: ونسقت السفيرة مع منظمة الهجرة الدولية لدفع مصروفات المدرسة الإيطالية في مصر لتطمئن على استكمال مراحل تعليم الفتاة وجاءت اللحظة وتسلمت السفيرة البنوتة في حالة من البكاء من كل من حولها في دور الاستضافة حتى وصولها للمطار.

وأضافت: الشابة المصرية الآن مشرفة جميلة قوية ولكن حضنها لنبيلة بالأمس كان حضن أم.. ساعات كدة بيجي خير يتعمل في إطار عملك ممكن تعمله لأنه عمل وممكن تعمله من قلبك يبقى خير وزرع يرتوي على مر الأيام.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي: برافو لقيادة نسائية في خارجيتنا العظيمة في ذلك الوقت خدمت من قلبها وليس فقط لأنه عمل.