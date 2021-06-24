معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم ورشة عمل حول حفظ السلالات النادرة للخيول

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إنه في إطار جهود وزارة الزراعة للحفاظ على الأصول الوراثية للخيول العربية، نظم المعهد اليوم الخميس ندوة وورشة عمل حول "تجميد وحفظ السائل المنوي في الخيول وأحدث التقنيات في ذلك".

وقام بإلقاء المحاضرة البروفيسور الفرنسي العالمي "جي دي لوم" بحضور نخبة كبيرة من المهتمين بعلاج وتربية الخيول العربية.

وأضاف حسن، في بيان له الخميس، أن الندوة تناولت آليات حفظ وتجميد السائل المنوي في الخيل وأحدث التقنيات العالمية فيه، حيث إن استراتيجية التلقيح الاصطناعي في الخيول تهدف إلى حفظ وتنمية الإرث التراثي للخيول المصرية العربية الأصيلة.

وأشار إلى أن تقنيات التلقيح الاصطناعي تسهم أيضا في منع انتشار الأمراض التناسلية في الخيول الأمر الذي يحقق مردود اقتصادي إيجابي على صناعة الخيول في مصر.