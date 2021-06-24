التنمية المحلية تنظم ورشة عمل لمديري الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الأسبوع القادم، وهو الأسبوع الأخير من الخطة التدريبية الحالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ ورشة عمل لمديري الموارد البشرية بالمحافظات ومديري مراكز التدريب ومسئولي التدريب وممثلي نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، وذلك لمناقشة الخطة التدريبية لكل محافظة خلال العام المالي الجديد ومدى اتساقها مع خطة تدريب مركز سقارة وتحديد ما سيتم تنفيذه منها بمراكز تدريب المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالإعداد الجيد للخطة التدريبية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٢ للعاملين بالمحليات بما يساهم في تدريب أكبر عدد ممكن من العاملين وفقًا لأحدث الأساليب التدريبية.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الورشة ستنطلق تحت شعار (نعمل معا..ننجح معا) لافتًا إلى أنه سبق للوزارة تنظيم ورشة عمل خلال شهر مايو الماضي بهدف وضع الخطوط الأولية لخطة تدريب العام المالي الجديد.

وأضاف شعراوي، أنه سيترتب على مناقشات الورشة والتي تستمر على مدار أسبوع تحديد الموقف النهائي لكل محافظة من توحيد مراكز التدريب بها إلى مركز تدريب واحد يضم مركز تدريب علوم الحاسب الآلي إضافة إلى مركز التدريب الإداري التابع للمحافظة وذلك حتى تتمكن كل محافظة من الحصول على الدعم المادي والفني من منحة تطوير مراكز التدريب بالمحافظات والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الاتصالات والبرنامج الأنماط للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ورشة العمل ستناقش أيضا موقف كل محافظة من اعتمادها على أبنائها خريجي دورات إعداد المدربين TOT وقادة المستقبل في تنفيذ خطتها التدريبية وتحديد الدورات الجديدة التي سيتم تنفيذها للمرة الأولى والدورات التي ترغب المحافظات في تكرارها بنفس محتواها التدريبي في مراكز التدريب بالمحافظات، مؤكدًا على أن توصيات ورشة العمل سيتم إرسالها للمحافظين لسرعة تنفيذها والارتقاء بمستوى أداء العاملين بالمحليات.

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم بتطبيق رؤية مصر 2030 في مجال المحليات وآليات تطبيق الحوكمة المحلية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأمن، ودورة تحليل البيانات المتقدمة للعاملين ومديري مراكز المعلومات spss إضافة إلى الدورة المتقدمة لإدارة المشروعات pmp في مجال ريادة وخطط الأعمال، واستفاد من هذه الدورات 122 متدربا من جميع المحافظات.