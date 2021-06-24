قبل المنتدى الخامس.. وزير الإسكان يلتقي رئيس المجلس العربي للمياه

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه، وعددًا من أعضاء المجلس، لبحث دعوة المجلس لوزارة الإسكان للمشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، والمُقرر عقده خلال شهر سبتمبر المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بمشاركة وزارة الإسكان في المنتدى العربي الخامس للمياه، وعرض التجربة المصرية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من الموارد المائية المُتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة في الأغراض المخصصة لذلك، وكذا خطة الوزارة لتحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية.

وأشار الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إلى أنه تم إطلاق المجلس العربي للمياه في 14 إبريل 2004، كمنظمة إقليمية مستقلة غير هادفة للربح تزاول نشاطها على المستويين الإقليمي والدولي، ويقع المقر الرئيسي للمجلس بجمهورية مصر العربية.

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