رئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحث مع سفير الجابون مجالات التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

التقي الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، "جي روجيه نزيه"، سفير دولة الجابون بالقاهرة, لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.

تناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون, ودراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الأخشاب والبنية التحتية ومحطات تنقية المياه والصرف الصحي.

كما تم بحث تعزيز آليات التعاون في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والطاقة الجديدة والإتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة بإستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

وأكد "التراس"، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع, مشيرًا إلى أن هناك لجان مشتركة لوضع أسس التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والجابونيين.

وأشار التراس، إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، مشيرًا إلى بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بدولة الجابون من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة, حيث يعقد دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أوضح "جي روجيه نزيه"، أن العلاقات بين البلدين مثمرة وفي تقدم مستمر، مثمنًا جهود مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعي والتجاري مع دول القارة الأفريقية, لافتًا لأهمية الشراكة المصرية مع الجابون.

وأشاد "نزيه"، بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية, معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

وخلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، أكد "جي روجيه"، على أهمية تدريب الكوادر البشرية بدولة الجابون من خلال أكاديمية الهيئة بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، أوضح السفير الجابوني بالقاهرة، أن الرؤية الاستثمارية مع الجابون متجهة فقط ناحية "الخشب"، ولكن هذه رؤية غير مكتملة، حيث إن الجابون مليئة بالخيرات والثروات الطبيعية، ومن الممكن أن تستفيد مصر منها، بحيث يتم تعديل الميزان التجارى بين البلدين، مؤكدا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والجابون.

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