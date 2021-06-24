الصحة العالمية تشيد بتجربة مصر في إنتاج لقاحات كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أشادت منظمة الصحة العالمية، الخميس، بتجربة مصر في إنتاج لقاح كورونا محليا.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إن المنظمة تواصل تقديم الدعم لتعزيز إنتاج اللقاحات في الإقليم من أجل التغلب على انخفاض معدلات التطعيم.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة اليوم الخميس: "يسعدنا في هذا الصدد أن نرحب بالتقدم المحرز وباتفاقات نقل التكنولوجيا التي أبرمتها شركات إنتاج اللقاحات في مصر وجمهورية إيران الإسلامية وباكستان والإمارات العربية المتحدة، ونتوقع مشاريع محتملة في لبنان والمغرب وتونس".

وأوضح المنظري أنه حتى 21 يونيو، أُعطِيَ 2.4 مليار جرعة من اللقاحات على الصعيد العالمي، منها 83 مليون جرعة تقريبًا أُعطيت في إقليم شرق المتوسط، حتى 20 يونيو، بما يمثل 11 جرعة فقط لكل مائة من سكان الإقليم. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات التطعيم في عدد قليل من البلدان، فهناك 8 من أصل 22 بلدًا طعَّمت أقل من 1% من سكانها.

وشدد على أن الإقليم لا يزال يحتاج إلى أكثر من 400 مليون جرعة لتطعيم الفئات ذات الأولوية –التي تشكل 40% من سكان الإقليم– بنهاية هذا العام.

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