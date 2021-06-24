تحيا مصر: قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة تستقبل 4 آلاف مواطن خلال يومين

كتب- محمد عبدالناصر:

أجرت قوافل المبادرة الرئاسية (نور حياة) الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين، وذلك في قرية البصارطة بمحافظة دمياط، ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، وقرية الشنطور في بني سويف، ومدينة المحلة في الغربية، وجزيرة محروس بسوهاج وستواصل عملها على مدار اليوم وغدا الجمعة، لتستقبل نحو 4000 مواطن على مدار اليومين.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، في بيان، إن القوافل توفر كشف الرمد على المواطنين، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء للمستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية داخل القافلة مجانًا.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمي نحو مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، لافتًا إلى أن الدراسات العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية أكدت أن 80% من مشكلات ضعف الإبصار يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرًا، وأن 1.4 مليار طفل يمكن أن يستفيدوا من تصحيح عيوب ومشكلات الإبصار ويمكن توفير ملايين الجنيهات من خلال تقديم خدمات صحية مناسبة موجهة لصحة العين.

وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة (نور حياة) ستوفر 200 ألف عملية مياه بيضاء؛ تماشيًا مع الدراسات التي أفادت بأن جراحة علاج المياه البيضاء، يمكن أن تساهم في عودة الرؤية لثلثي المصابين بضعف الإبصار واستعادة بصرهم.

وأشار إلى أن المبادرة يتم تقديم خدماتها في إطار التكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري، وتوفير خدمات في مختلف المجالات لمواطني القرى والنجوع، حيث ينفذ الصندوق المبادرة بتكليف من رئيس الجمهورية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والتي دعمت المبادرة بكافة الكوادر الطبية المتخصصة.

ولفت إلى أن وزارة الداخلية توفر من ناحيتها الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة.

يُشار إلى أن مبادرة (نور حياة) قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لنحو مليون و200 ألف مواطن، بالإضافة إلى توفير 205 آلاف نظارة طبية، وصرف العلاج لنحو 90 ألف مريض، وإجراء 19 ألف عملية مياه بيضاء في 19 محافظة هي (السويس - الإسماعيلية - بورسعيد - الشرقية - الدقهلية - الغربية - القليوبية - المنوفية - كفر الشيخ - الإسكندرية - دمياط - البحر الأحمر - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - مطروح).

يُذكر أن الصندوق قد رصد مليار جنيه لتنفيذ مبادرة (نور حياة)، وقام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة باسم (037037 - مبادرة نور حياة) في كل البنوك المصرية، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

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