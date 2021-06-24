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محافظ القاهرة: حملات يومية لضبط من يتولى تحصيل مقابل انتظار السيارات بشكل مخالف

01:21 م الخميس 24 يونيو 2021
محافظ القاهرة: حملات يومية لضبط من يتولى تحصيل مقابل انتظار السيارات بشكل مخالف

خالد عبدالعال

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادي الرياضية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق وضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة.

كما وجه المحافظ بقيام نوابه للمناطق الأربع بعرض تقرير دوري يومي بالحالات المخالفة التي تم اتخاذ الإجراءات بشأنها على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الإجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021.​

خالد عبدالعال انتظار السيارات الميادين النوادي الرياضية

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