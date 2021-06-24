القوى العاملة: استخراج 220 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 272 شابًا بالفيوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن صرف المديرية بمحافظة الفيوم، منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 27 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 9 عمال غير منتظمين، و9406 جنيهات رعاية صحية لـ 116 عامل، فضلاً عن تسجيل 194 عاملاً جديدا بالمنظومة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت بتعيين 272 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابًا من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1389 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبو الحسن مدير المديرية، في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، إن المديرية تلقت 19 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، بالإضافة إلى شكوتين تم إتخاذ إجراء قانوني بشأنها، وتبقى 10 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 57 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم التفتيش على 274 منشأة ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.