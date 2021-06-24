Masrawy logo white

غدا.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

12:31 م الخميس 24 يونيو 2021
غدا.. مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية تقل 7 آلاف راكب

مصر للطيران تسير 74 رحلة دولية

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، رحلاتها إلى 74 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 7 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل 57 رحلة دولية إلى: (بغداد، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، لارناكا، أثينا، نيويورك، روما، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، جوبا، بودابيست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أبوظبي، بروكسل، برلين، واشنطن، إربيل)، و14 رحلة داخلية إلى: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

الرحلات الدولية مصر للطيران حركة الطيران المطارات المصرية اجراءات كورونا

الخبر التالى:

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. ننشر استعدادات التليفزيون لمباراة الأهلي والترجي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار جديد بشأن الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا