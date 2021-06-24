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فجر اليوم.. مصر تستقبل 210 آلاف جرعة من لقاح "Sputnik V" الروسي

10:56 ص الخميس 24 يونيو 2021
فجر اليوم.. مصر تستقبل 210 آلاف جرعة من لقاح "Sputnik V" الروسي

مصر تستقبل 210 آلاف جرعة من لقاح ''Sputnik V'' ال


كتب - أحمد جمعة:

استقبلت هيئة الشراء الموحد فجر اليوم الخميس، 210 آلاف جرعة من لقاح "Sputnik V" الروسي، عبر مطار القاهرة الدولي.

وتأتي هذه الدفعة ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها حيث سيتم وصول باقي الجرعات على دفعات في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان للهيئة، يأتي ذلك في إطار مجهودات الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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