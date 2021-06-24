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اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

03:30 ص الخميس 24 يونيو 2021
اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق سوق السلاح وضعفها عن منطقة الدرب الأحمر، وذلك اعتبارًا من الساعة ٨ مساء اليوم الخميس الموافق 24-6-2021، وحتى الساعة 6 صباح غد الجمعة الموافق 25-6-2021.

وأضافت الشركة، أن قطع الخدمة؛ نظرا لتغيير منظومة تغذية المياه لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه روض الفرج إلى محطة مياه الفسطاط، وذلك لمنع تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

انقطاع المياه شركة مياه الشرب سوق السلاح الدرب الأحمر

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