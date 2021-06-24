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الإفتاء: الأيام البيض في شهر ذي القعدة تبدأ اليوم

06:30 ص الخميس 24 يونيو 2021
الإفتاء: الأيام البيض في شهر ذي القعدة تبدأ اليوم

دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الأيام البيض لشهر ذي القعدة تبدأ اليوم الخميس.

وذكرت الإفتاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظرًا لكثرة التعليقات بخصوص الأيام الثلاثة القمرية في شهر ذي القعدة نتيجة استطلاع الهلال في مصر لم توافق الحساب الفلكي ولذلك فإن المكتوب في نتيجة الحائط غير موافق للرؤية الشرعية".

وتابعت: دار الإفتاء المصرية هي المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر، الأيام البيض في شهر ذي القعدة تضم الخميس ١٣ ذي القعدة الموافق ٢٤-٦-٢٠٢١م، والجمعة ١٤ ذي القعدة الموافق ٢٥-٦-٢٠٢١م، والسبت ١٥ ذي القعدة الموافق ٢٦-٦-٢٠٢١م".

وكان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، ذكر بأن هناك مجموعات من الأشخاص تريد تحقيق أهداف معينة وشخصية، فتضفي هالة من القداسة على أشخاص معينة ويصفونهم بأسماء، مثل: العلامة، والنحرير وغيرهما، وفي نفس الوقت يطعنون في العلماء المعتبرين والشخصيات العلمية المعتبرة ويقللون من شأنهم.

دار الإفتاء المصرية الأيام البيض ذي القعدة فيس بوك

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