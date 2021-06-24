"حطموا الزجاج"..ذعر في محطة الشهداء بسبب تعطل حركة المترو وسط أنباء عن سقوط مواطن

كتب وتصوير - عبدالله عويس:

تعطلت حركة المترو بالخط الثاني، لدقائق، بعد توقف قطار المترو بمحطة الشهداء.

وقام عدد من الركاب بتهشيم زجاج الأبواب في محاولة منهم للخروج بعد تصاعد أصوات الصراخ وإصابة العديد من الركاب بالفزع.

وقال أحد أفراد الأمن إن مواطنًا سقط أمام عجلات المترو، ما اضطر السائق للتوقف، وتم إنقاذ المواطن.

وعادت الحركة للخط بقدوم قطار آخر بعد توقف دام دقائق.