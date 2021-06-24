Masrawy logo white

مدير صندوق تطوير العشوائيات: 40 مليون جنيه إيجارات لسكان مثلث ماسبيرو حتى نهاية 2021

12:25 ص الخميس 24 يونيو 2021
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، آخر ما وصلت إليه أعمال إنشاء الأبراج السكنية لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة.

وقال صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: لم يحدث تأخر في الجدول الزمني، ولكن بدأ العمل بالمشروع متأخرا 6 أشهر لإتمام خروج السكان لوجود مشكلات متعلقة بالمواريث والتظلمات، وتم صرف إيجار شهري لجميع الأهالي الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير.

وتابع المدير التنفيذي للصندوق: في البداية تم صرف قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات تنتهي الشهر الجاري، وتم صرف إيجارات جديدة حتى نهاية 2021، ويصل إجمالي ما تم صرفه من إيجارات لسكان المثلث 40 مليون جنيه منذ بدء الأعمال.

المهندس خالد صديق سكان مثلث ماسبيرو خالد صديق الأبراج السكنية

الخبر التالى:

خالد صديق: 1.3 مليار جنيه قيمة شراء أملاك الكويتيين بمثلث ماسبيرو

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا