مدير صندوق تطوير العشوائيات: 40 مليون جنيه إيجارات لسكان مثلث ماسبيرو حتى نهاية 2021
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كتب- محمد نصار:
تصوير- علاء أحمد:
كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، آخر ما وصلت إليه أعمال إنشاء الأبراج السكنية لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة.
وقال صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: لم يحدث تأخر في الجدول الزمني، ولكن بدأ العمل بالمشروع متأخرا 6 أشهر لإتمام خروج السكان لوجود مشكلات متعلقة بالمواريث والتظلمات، وتم صرف إيجار شهري لجميع الأهالي الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير.
وتابع المدير التنفيذي للصندوق: في البداية تم صرف قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات تنتهي الشهر الجاري، وتم صرف إيجارات جديدة حتى نهاية 2021، ويصل إجمالي ما تم صرفه من إيجارات لسكان المثلث 40 مليون جنيه منذ بدء الأعمال.
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