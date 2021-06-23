Masrawy logo white

للدخول إلى مصر.. مصدر بالصحة يكشف اللقاحات المعتمدة

11:44 م الأربعاء 23 يونيو 2021
للدخول إلى مصر.. مصدر بالصحة يكشف اللقاحات المعتمدة

الحجر الصحي بمطار القاهرة

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن إدارة الحجر الصحي أصدرت مجموعة من الاشتراطات الصحية لدخول إلى البلاد.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تلك الإجراءات الصحية تضمنت اللقاحات المعتمدة لدخول الركاب، والتي تضمنت اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية، شريطة مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن هذه اللقاحات هي: سينوفارم وسينوفاك الصيني، أسترازينيكا، فايزر، موديرنا، وكذلك سبوتنيك الروسي.

ولفت إلى اعتماد لقاح جونسون أند جونسون الذي يتم الحصول على جرعة واحدة منه.

وزارة الصحة اللقاحات المعتمدة سينوفارم لقاح سينوفاك الصيني استرازينيكا

الخبر التالى:

أماكن وأرقام العمارات.. تفاصيل تسليم دفعة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا