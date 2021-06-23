للدخول إلى مصر.. مصدر بالصحة يكشف اللقاحات المعتمدة

كتب- أحمد جمعة:

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن إدارة الحجر الصحي أصدرت مجموعة من الاشتراطات الصحية لدخول إلى البلاد.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تلك الإجراءات الصحية تضمنت اللقاحات المعتمدة لدخول الركاب، والتي تضمنت اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية، شريطة مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية.

وأشار إلى أن هذه اللقاحات هي: سينوفارم وسينوفاك الصيني، أسترازينيكا، فايزر، موديرنا، وكذلك سبوتنيك الروسي.

ولفت إلى اعتماد لقاح جونسون أند جونسون الذي يتم الحصول على جرعة واحدة منه.