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الطيران: 70% من الحركة الجوية عادت لمطاري شرم الشيخ والغردقة

11:13 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الطيران: 70% من الحركة الجوية عادت لمطاري شرم الشيخ والغردقة

مطار شرم الشيخ الدولي

كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، استعادة 70 % من الحركة الجوية بمطاري شرم الشيخ والغردقة، نتيجة لطلب العديد من شركات الطيران خلال الفترة الماضية استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وفور استئناف حركة الطيران الروسي، قد تقترب الحركة بالمطارات السياحية إلي 100% من نسبة التشغيل قبل الجائحة.

وأضاف نائب وزير الطيران المدني في تصريحات صحفية، عقب جولة بمطار القاهرة الدولي، الأربعاء، أن حركة الطيران بالمطارات المصرية تسير بشكل منتظم، وتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال زيادة عمليات التعقيم والتطهير على مستوى جميع المطارات والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد اللازمة بما يكفل الحفاظ على سلامة جميع العاملين والمسافرين بجميع المطارات، والالتزام بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن منظمات الصحة والطيران العالمية.

وأوضح نائب وزير الطيران، أن المطارات المصرية تشهد عمليات تطوير بشكل مستمر، وهناك عمليات تطوير تتم خلال الفترة الحالية بمطار سفنكس لرفع الطاقة الاستيعابية، ومن المقرر افتتاحه خلال العام الجاري وتحديدا بالتزامن مع الإفتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وذلك استمرارا للجهود المشتركة التي تبذلها الدولة لخدمة المسافرين والتسهيل عليهم.

مطار شرم الشيخ الدولي الغردقة الطيران المدني المدن السياحية المصرية فيروس كورونا

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