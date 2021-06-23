قرار جمهوري بتعيين سفير جديد لمصر لدى دولة قطر



كتب - محمود مصطفى:

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تعيين سفيرا جديدا لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس السيسي الذي نص على تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الحكومة القطرية.