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قرار جمهوري بتعيين سفير جديد لمصر لدى دولة قطر

11:07 م الأربعاء 23 يونيو 2021
قرار جمهوري بتعيين سفير جديد لمصر لدى دولة قطر

تعيين سفير جديد لمصر لدى دولة قطر


كتب - محمود مصطفى:

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، تعيين سفيرا جديدا لجمهورية مصر العربية لدى دولة قطر.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس السيسي الذي نص على تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الحكومة القطرية.

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سفير مصر قطر الدوحة

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