البابا تواضروس يستقبل وفدًا من دار الكتاب المقدس.. ويتلقى نسخة من أحدث إصداراته

كتب مينا غالي

‏استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وفدًا من دار الكتاب المقدس برئاسة المهندس أمير إلهامي، المدير الجديد للدار، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتور رامز عطا الله، الذي قاد أنشطة الدار بنجاح واقتدار لحوالي ثلاثين عامًا.

واستمع قداسته إلى شرح عن الإصدار الجديد للدار، وهو الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية الذى استغرق إعداده حوالي عشرين عامًا.

واستعرض عددًا من أنشطة الدار في مجال تقديم الكتاب المقدس لكل الأعمار وتمنى لهم النجاح والنمو فى هذه الخدمة.