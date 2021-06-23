Masrawy logo white

الزراعة تعلق على اندلاع حريق بالصوب الزراعية بديوان الوزارة

10:39 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الزراعة تعلق على اندلاع حريق بالصوب الزراعية بديوان الوزارة

حريق وزارة الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حريق شب مساء الأربعاء، بأحد المناطق خلف سور البنك الزراعي، وسط منطقة قطاع الزراعة المحمية، بديوان عام الوزارة بالدقي، موضحاً أن الخسائر كانت في بعض الأشياء القديمة، وليست سيارات الوزارة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أنه تمت السيطرة على الحريق، مشيراً إلى أنه يتواجد حاليا بموقع الحريق رجال الأمن وقيادات الوزارة على رأسهم السيد القصير وزير الزراعة.

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحرريق بالكامل ولا توجد أي خسائر في المباني الرئيسية، مضيفا أن الوزارة تبحث عن أسباب اندلاع الحريق مع الجهات المعنية الأخرى.

وزارة الزراعة حريق وزارة الزراعة محمد القرش حريق مخلفات الزراعات المحمية

الخبر التالى:

شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعادل فرنسا والبرتغال في مواجهة مثيرة.. وهدف يُنقذ ألمانيا أمام المجر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا