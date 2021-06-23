البابا تواضروس في عظته الأسبوعية: الناس تحتاج للشعور بالفرح بعد فترات كورونا المؤلمة

كتب - مينا غالي:

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعه الأسبوعي، اليوم، من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وحملت عظة اليوم عنوان "رسالة فرح" وذلك من خلال الأصحاح الأول من رسالة فيلبي.

وأشار قداسة البابا في بداية العظة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح أيضًا من خلال باقي إصحاحات رسالة فيلبي المعروفة بأنها "رسالة الفرح، وألمح إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأت أرقام المصابين به تتناقص.

وعاد قداسة البابا إلى إلقاء عظة الاجتماع الأسبوعي بالتزامن مع مجئ صوم الرسل الذي بدأ يوم الاثنين الماضي.

كان البابا تواضروس، أعلن يوم الأربعاء ٢١ أبريل الماضي، في نهاية الصوم الأربعيني المقدس، عن توقف "اجتماع الأربعاء" طوال فترة الخمسين المقدسة، التي انتهت يوم الأحد الماضي بعيد حلول الروح القدس.