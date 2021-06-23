قاطنو بشائر الخير بالإسكندرية لوفد حقوق الإنسان بالبرلمان: نعيش حياة كريمة بفضل مشروعات القيادة السياسية

كتب - نشأت علي:

قامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، بصحبة المحافظ اللواء محمد الشريف، للتعرف على مطالب المواطنين .

وعقد وفد اللجنة، لقاء مع المواطنين بنادي بشائر الخير، وأكد الأهالي أن المدينة الجديدة التي انتقلوا إليها، يشعرون فيها بالأمن والأمان، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وقالت مواطنة تدعي فاطمة، إنها لم تتخيل أن يكون مستوى الخدمات بالمدينة بتلك الصورة المبهرة، مؤكدة أنها لم تجد أي مشكلة حتى الآن، متابعة:"الرئيس عبدالفتاح السيسي نقلها وجميع المواطنين المستفيدين من المشروع نقلة نوعية وشعروا بالفعل بالحياة الكريمة"، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لنقل سكان العشوائيات، إلى تلك الأماكن التي تحافظ عليهم متابعة:"انتقلنا نقلة تانية".

وعلى هامش لقاء اللجنة بالأهالي، طرح النواب على المحافظ عددا من الأسئلة التي تهدف إلى التعرف علي مدى توافر الخدمات للمواطنين، وطالب محمد عبدالعزيز وكيل اللجنة المحافظ بضرورة المحافظة على الشكل الجمالي بوجود شركات نظافة بصفة مستمرة.

ووجه النواب تساؤلات حول تأثير مياه الصرف علي البحر، وأكد محافظ الإسكندرية، أن الطاقة الاستيعابية لمياه الصرف بالمحافظة تصل مليون و٩٠٠ ألف متر تقريبا، منها مليون متر استخدامات للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة تستقبل في فصل الشتاء كمية أمطار تفوق الطاقة الاستيعابية بـ ١٠ أضعاف.

وأوضح المحافظ، أنه يضطر خلال سقوط الأمطار بغزارة لغلق المدارس وعدد من المصالح الحكومية لشفط المياه الزائدة، لافتا إلى أنه في فصل الصيف تواجه المحافظة مشكلة كبيرة تتمثل في تكدس أطنان القمامة لافتا إلى أن المحافظة تبذل جهود كبيرة في هذا الملف وحققت نجاحات كبيرة في القضاء على القمامة.

وشدد محافظ الإسكندرية، على أنه لن يقبل بعودة العشوائيات مرة أخرى، وستتم مواجهة أي مخالفة بالقانون .

وحرص وفد حقوق الإنسان، على تفقد الوحدات السكنية، والتي لاقت إشادة واسعة من أعضاء اللجنة، ووجه النائب طارق رضوان الشكر للقيادة السياسية علي حجم الإنجازات بمنطقة بشائر الخير.