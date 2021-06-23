مدير "التدريب بالإفتاء": 3 طرق لنكون من أهل التذلل والافتقار للمولى سبحانه وتعالى

كتب - محمود مصطفى:

وضع الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، أمين الفتوى، روشتة لنكون من أهل تعظيم الله والتذلل والافتقار له سبحانه وتعالى.

وقال الورداني في منشور له، الأربعاء:"كي تكون من أهل تعظيم الله والتذلل والافتقار له سبحانه وتعالى، عليك بثلاث طرق، وهي:

1 ـ شهود المنة: تشهد منه الله عليك، فالله لا ينفك عن أنه يمن عليك، فإذا رأيت منته عرفت عظمته.

2 ـ شهود الافتقار: تشهد أنك مفتقر إليه في كل شيء، كما أن العالم كله مفتقر إليه.

3 ـ شهود التودد: الله يتودد إليك، فتشهد مدد الله النازل إليك على الدوام.

ويعد الدكتور عمرو الورداني، أحد أكفأ أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمشرف على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، ومدير إدارة التدريب.