الجيزة: الدفع بـ 6 سيارات لإطفاء حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة - صور

كتب- يوسف عفيفي:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأربعاء، عمليات السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الغرف بمبنى أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بحي جنوب الجيزة، للوقوف على عمليات الإطفاء ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا على السلامة العامة.

وأكد المحافظ، في بيان له، الأربعاء، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بنحو ٦ سيارات إطفاء من خلال قوات الحماية المدنية والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

رافق المحافظ خلال متابعته لأعمال الإطفاء اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورئيس حي جنوب وعدد من القيادات الأمنية.