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حدث في 8 ساعات| قرار جمهوري بزيادة المعاشات 13 % أول يوليو.. والأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

06:50 م الأربعاء 23 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| قرار جمهوري بزيادة المعاشات 13 % أول يوليو.. والأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب ـ أحمد مسعد ويوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها نشر الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات 13%، وافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جلسة تداول البورصة، وإعلان وزير السياحة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر منذ استئناف الحركة، وأسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

محمود شعراوي التنمية المحلية صندوق تطوير العشوائيات قطع المياه البورصة الجريدة الرسمية المعاشات

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