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تخفيض يصل لـ 50 %,, وزير الطيران: تثبيت أسعار الرحلات الداخلية لتشجيع السياحة

05:45 م الأربعاء 23 يونيو 2021
تخفيض يصل لـ 50 %,, وزير الطيران: تثبيت أسعار الرحلات الداخلية لتشجيع السياحة

الطيار محمد منار وزير الطيران

كتب - محمد عبيد

قال الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، إنه تم تثبيت سعر تذكرة الطيران على الرحلات الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، بتخفيض يصل لنحو 50% عن ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح وزير الطيران خلال المؤتمر الصحفي عقب جولة بمطار القاهرة، الأربعاء، أن سعر التذكرة للرحلات الداخلية، وصل خلال الفترة الماضية لـ 1500 جنيه، ضمن مبادرة شتى في مصر، وتم الاتفاق على تثبيت السعر بزيادة فقط على هذا التخفيض الموجود في المبادرة بنسبة 17% إلى 18 %َ.

وقال وزير الطيران، إن مبادرة شتى في مصر استطاعت أن تحفز السياحية الداخلية إلى المدن المصرية السياحية، وذلك في ضوء التخفيضات التي طرحتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لتشجيع السياحة والسفر أيضا، عن طريق توفير أسعار في متناول أغلب فئات المواطنين.

أسعار الرحلات الداخلية تشجيع السياحة الطيران المدني محمد منار

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