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غدًا.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

05:10 م الأربعاء 23 يونيو 2021
غدًا.. قطع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق سوق السلاح وضعفها عن منطقة الدرب الأحمر، وذلك اعتبارًا من الساعة ٨ مساء يوم الخميس الموافق 24-6-2021، وحتى الساعة 6 صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 25-6-2021.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة؛ نظرا لتغيير منظومة تغذية المياه لمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والدرب الأحمر والقلعة من محطة مياه روض الفرج إلى محطة مياه الفسطاط، وذلك لمنع تسرب المياه أسفل خطوط مترو الأنفاق بمحطة مترو السيدة زينب.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

قطع المياه سوق السلاح منطقة الدرب الأحمر

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