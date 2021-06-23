"مصر للطيران": تركيب فلاتر بتكييفات جميع الطائرات لتعقيمها من الفيروسات والبكتيريا



كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائراتها، والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى ٩٩٪ من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.



وأضافت الشركة أنها تواصل إجراءات التعقيم والتطهير، على متن الرحلات الجوية للشركة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا الوبائية، وفقًا للمتطلبات الإرشادية وتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) باستخدام فلاتر HEPA (هواء الجسيمات عالية الكفاءة).



وتابعت الشركة: يرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، فضلًا عن توفير universal protection kit، تحتوي على مطهرات، وقفازات، وكمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.



وأشارت "مصر للطيران" إلى أن هناك مكانًا مخصصًا على متن الطائرات لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.



واستطردت الشركة: فضلًا عن تخصيص آخر صفَّين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، وجميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة ومعدة بطريقة آمنة وخاضعة لكل معايير السلامة والجودة، ويتم تطهير وتعقيم جميع الطائرات المستخدمة في الحركة الجوية بعد كل رحلة (الأسطح، الأرضيات، المقاعد، النوافذ، الشاشات، دورات المياه، فلاتر التكييف).



وتابعت الشركة بأنه يتم الحفاظ على مسافة آمنة بين المسافرين والعاملين وأفراد الأطقم الجوية، ويجري خصيص إحدى دورات المياه لاستخدام أفراد الطاقم الجوي، مشيرةً إلى أنه تم منع توزيع كل المطبوعات والمجلات والجرائد على متن الطائرة، فضلًا عن تنظيم صعود الركاب للطائرة، للحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين وعند صعود الطائرة لتجنب الاصطفاف المتقارب.