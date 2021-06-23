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وزير الآثار يكشف أعداد السياحة الوافدة إلى مصر منذ استئناف الحركة

04:39 م الأربعاء 23 يونيو 2021
وزير الآثار يكشف أعداد السياحة الوافدة إلى مصر منذ استئناف الحركة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية وكيف كانت النتائج مبشرة في أوائل عام 2020 وحتى ظهور جائحة كورونا.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى التحسن التدريجي الذي شهده أداء السياحة المصرية، منذ استئناف حركة السياحة الوافدة، مشيراً إلى أن أعداد السائحين في تزايد منذ بداية عام 2021 حيث وصل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال شهر أبريل 2021 إلى 525 ألف سائح وهو حوالي 50% من مثيلتها من عام 2019 حيث كان يزور مصر مليون سائح شهريًا، ما يدل على ثقة هذه الدول في المقصد السياحي المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي بالمائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط والأدني الألمانية، تحت عنوان "مصر" وذلك بمقر المؤسسة ببرلين، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، ورئيس اتحاد السفر الألماني.

خالد العناني وزير السياحة والآثار فيروس كورونا حركة السياحة

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