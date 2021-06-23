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الحكومة توافق على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية

04:38 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الحكومة توافق على تعديل مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية".

يأتي ذلك في إطار تفعيل دور المعهد وجعله جاذبًا بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات.

مجلس الوزراء الدراسات العليا البحوث البيئية

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