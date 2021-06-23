"قومي المرأة" بالغردقة ينظم لقاءات توعية بأهمية التطعيم ضد كورونا

كتب- مصراوي:

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات توعوية في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتي تهدف إلى أهمية التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا.

وذكر المجلس في بيان، أنه تم تنظيم لقاء توعوي تحت عنوان "أهمية التطعيم ضد كورونا" وذلك بمجمع إعلام الغردقة تناول شرح أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا وتوضيح الخدمات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة للسيدات وأيضا التعريف بالتسجيل الإلكتروني، وكيفية الدخول إلى الصفحة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الصحة والتسجيل الدقيق للبيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالحالة الصحية وكيفية تتبع التسجيل لحين تحديد موعد تلقي اللقاح.

ويطلق المجلس القومي بالمحافظة هذه الحملة في إطار جهوده المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا ،لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس ، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار مساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة.