طلب إحاطة يتهم مسؤولي "ماسبيرو" بالتقصير في الترويج للسياحة المصرية عالميًّا

كتب- نشأت علي:

أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن أسفه الشديد من ضعف أداء وسائل الإعلام المصرية بصفة عامة، وماسبيرو خصوصًا؛ سواء التليفزيون أو الإذاعة، في الترويج للسياحة المصرية عالميًّا حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال رمزي، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه منذ أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية على أبواب المتحف القومي للحضارة بالفسطاط يوم 3 أبريل الماضي، وهناك العشرات بل المئات من الرؤساء والقادة ورؤساء الحكومات والوزراء ونجوم الكرة والفن من مختلف دول العالم يتوافدون على متحف الحضارة؛ ولكن للأسف الشديد فإن الإعلام المصري لا يهتم بمثل هذه الأحداث.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك تقصيراً شديداً في أداء الإعلام المصري؛ خصوصًا ماسبيرو، وهذا الأمر يتطلب محاسبة المسؤولين بالإعلام والتليفزيون، مطالبًا رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار والهيئة العامة للاستعلامات بسرعة التدخل مع إعادة تقييم كل المسؤولين عن الإعلام المصري.

وأكد رمزي أنه على سبيل المثال قام خلال الساعات القليلة الماضية وزراء الإعلام العرب بزيارة متحف الحضارة وقاموا والوفود المرافقة لهم في جولة بالمتحف المتحف وبدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتي تضم 18 ملكًا و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة، وقد اضطلع الحضور على تاريخ كل منهم ودورة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن بينهم الملك تحتمس الثالث والذي خاض معارك عديدة، ومومياء الملكة أحمس نفرتاري.

وتابع عضو مجلس النواب: كنت أتصور أن تنتقل كاميرات ماسبيرو وميكروفونات الإذاعة المصرية وأيضًا الفضائيات الخاصة إلى متحف الحضارة لمتابعة مثل هذه الأحداث وعمل حوارات مع جميع وزراء الإعلام العرب ونقلها على الهواء مباشرة من قلب متحف الحضارة بالفسطاط، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى عقول مهنية لإدارتها إعلامياً بكل مهنية واحترافية للترويج للسياحة والآثار المصرية إقليمياً وعربياً وإفريقياً وعالمياً.