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البيئة: إعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم

03:19 م الأربعاء 23 يونيو 2021
البيئة: إعداد أول برنامح متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن بدء الإعداد لأول برنامج متكامل لرصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم للحفاظ على تنوعها البيولوجى وثرواتها الطبيعية وذلك من خلال مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحله الثالثه الممول من التعاون الإيطالي ، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة البيئة .

وأضافت فؤاد ان الإعداد للبرنامج يستهدف رصد الموارد الطبيعية بمحميات الفيوم بكافها اشكالها النباتية والحيوانية بالاضافة إلى الحفريات كأحد أهم المعالم البيئية و التراثية الفريدة لمحميات الفيوم والمنطقة علاوة على رصد نوعية مياه البحيرات وتنوعها البيولوجي للحفاظ على استدامتها وجودتها .

وأكدت وزيرة البيئة أن أعمال الرصد تعمل على تفعيل نظم الإدارة البيئية من خلال وضع أنظمة مستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزز بناء قدرات السكان المحليين لدعم التنمية المستدامة للمنطقة بالتعاون مع الباحثين بالمحميات وجامعة الفيوم و الشباب والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة بمجالات البيئية والمتطوعين. ​

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموارد الطبيعية محميات الفيوم التعاون المصرى الإيطالي وزارة البيئة

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