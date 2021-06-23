الحكومة توافق على 4 قرارات للرئيس بتخصيص أراض للمشروعات العامة

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على 4 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لأغراض خدمية وتنموية، وهي:

مساحة نحو 6 أفدنة، بناحية قرية طفنيس ـ مركز إسنا ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها كمنفعة عامة بإقامة جبانة مسلمين عليها.

مساحة 3 أفدنة، ناحية الزريقات ـ مركز أرمنت ـ محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مشروع مفرخ سمكي.

مساحة 2.74 فدان، ناحية مركز ببا ـ محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

مساحة نحو 65.5 ألف فدان، ناحية السويس ـ محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو مدينة السويس الجديدة.